Тебутева Ольга Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Данила
Бракосочетание
23.10.1913
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Полина Константиновна
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Федотов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Федотов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Смерть
Около 1930
Рождение ребёнка
1931
Сын: Федотов Николай Константинович
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич