Тебутева Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебутева Ольга Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1913

Муж: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Полина Константиновна

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Федотов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Федотов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Смерть
Около 1930
Рождение ребёнка
1931

Сын: Федотов Николай Константинович

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

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