Суханов Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Серова (Суханова) Александра Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.02.1912
Сын: Суханов Андрей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область