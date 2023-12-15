Суханов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Илья

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1911 г.р.
Около 1912 г.р.
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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Серова (Суханова) Александра Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.02.1912

Сын: Суханов Андрей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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