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Фунтиков Дмитрий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980

Отец: Фунтиков Леонид Иванович

Мать: Фунтикова (Жукова) Антонина Алексеевна

Бракосочетание
06.02.2004

Жена: Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
01.09.2004

Дочь: Фунтикова Кристина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
31.01.2012

Сын: Фунтиков Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна

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