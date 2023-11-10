Фунтиков Дмитрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980
Бракосочетание
06.02.2004
Рождение ребёнка
01.09.2004
Дочь: Фунтикова Кристина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
31.01.2012
Сын: Фунтиков Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна