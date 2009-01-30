Эмих Дмитрий Александрович
Место рожденияСоветский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Дата рождения21.12.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1980
Отец: Эмих Александр Николаевич
Мать: не указана
Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Рождение ребёнка
30.01.2009
Дочь: Эмих Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Россия,г. Новосибирск
Рождение ребёнка
21.02.2012
Дочь: Эмих Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Россия,г. Новосибирск
Рождение ребёнка
19.02.2020
Мать ребёнка: не указана
Россия,г. Новосибирск