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Эмих Дмитрий Александрович

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Место рождения

Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск

Дата рождения

21.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1980

Отец: Эмих Александр Николаевич

Мать: не указана

Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Рождение ребёнка
30.01.2009

Дочь: Эмих Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Россия,г. Новосибирск
Рождение ребёнка
21.02.2012

Дочь: Эмих Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Россия,г. Новосибирск
Рождение ребёнка
19.02.2020

Сын: Эмих Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Россия,г. Новосибирск
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