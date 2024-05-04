Шешегова Прасковьюшка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешегова Прасковьюшка

Шешегова Прасковьюшка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шешегов Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Нестерова (Шешегова) Анастасия Осиповна

Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Вологжагина Агафья Иосифовна

Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шешегов Иван Осипович

Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шешегов Кузьма Осипович

Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич

Смерть
1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.