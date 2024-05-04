Шешегова Прасковьюшка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Нестерова (Шешегова) Анастасия Осиповна
Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Вологжагина Агафья Иосифовна
Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Шешегов Осип Алексеевич
Смерть
1949