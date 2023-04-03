Анурова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ануров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Ануров Тихон Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Ануров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Ануров Борис Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1904

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.07.1905

Сын: Ануров Александр Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.11.1906

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.03.1908

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануров Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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