Анурова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1887
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1895
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1896
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1904
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1905
Сын: Ануров Александр Иванович
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1906
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1908
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ануров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно