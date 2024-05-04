Кулик Аксинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Кулик (Куличенко) Демид Иванович
Отец ребёнка: Кулик Иван
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Кулик (Куличенко) Семен Иванович
Отец ребёнка: Кулик Иван
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Иванович
Отец ребёнка: Кулик Иван
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Кулик (Куличенко) Василий Иванович
Отец ребёнка: Кулик Иван
Смерть
Неизвестно