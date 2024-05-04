Кулик Аксинья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Аксинья Игнатьевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Кулик (Куличенко) Демид Иванович

Отец ребёнка: Кулик Иван

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кулик (Куличенко) Семен Иванович

Отец ребёнка: Кулик Иван

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Иванович

Отец ребёнка: Кулик Иван

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Кулик (Куличенко) Василий Иванович

Отец ребёнка: Кулик Иван

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Завадовка, Черкаська область

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