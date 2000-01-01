Блажилина Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блажилина Вера Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1955

Сын: Блажилин Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Блажилин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1964

Сын: Блажилин Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Блажилин Евгений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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