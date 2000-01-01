Блажилина Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1955
Сын: Блажилин Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Блажилин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1964
Сын: Блажилин Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Блажилин Евгений Михайлович
Смерть
Неизвестно