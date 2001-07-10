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Каплун Матвей Тевивич

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Место рождения

Российская Империя, Санкт Петербург

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Каплун Теви

Мать: не указана

Российская Империя, Санкт Петербург
Рождение ребёнка
24.07.1930

Сын: Каплун Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Каплун Анна Вольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Дора Матвеевна

Мать ребёнка: Каплун Анна Вольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Алла Матвеевна

Мать ребёнка: Каплун Анна Вольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплун Анна Вольфовна

Смерть
Неизвестно
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