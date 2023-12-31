Мильцин Григорий
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мильцин Аверьян Григорьев
Мать ребёнка: Мильцина Прасковья Егорова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Мильцина Прасковья Егорова
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно