Мильцин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильцин Григорий

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мильцын Гаврила Евдокимов

Мать: Мильцина Федосья Акимова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мильцин Аверьян Григорьев

Мать ребёнка: Мильцина Прасковья Егорова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1795

Сын: Мильцин Егор Григорьев

Мать ребёнка: Мильцина Прасковья Егорова

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильцина Прасковья Егорова

Смерть
Неизвестно
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