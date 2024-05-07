Шишкина (Бархатова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Бархатова) Таисия Ивановна

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Место рождения

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

С 1902 по 1906

Дата смерти

27.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1902 по 1906

Отец: Бархатов Иван

Мать: не указана

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шишкин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Шишкин Иван Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1933

Дочь: Трапезникова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1936

Дочь: Шишкина Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Капитолина Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Августа (Гутя) Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Анфиса (Физа) Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собинина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Смерть
27.05.1958
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