Шишкина (Бархатова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияС 1902 по 1906
Дата смерти27.05.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1902 по 1906
Отец: Бархатов Иван
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
17.12.1933
Дочь: Трапезникова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
27.01.1936
Дочь: Шишкина Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Капитолина Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Августа (Гутя) Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Анфиса (Физа) Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собинина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Егорович
Смерть
27.05.1958