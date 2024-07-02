Артамонов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Георгий

Артамонов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

sm
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Роман Георгиевич

Мать ребёнка: Монько Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Монько Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монько Наталья Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.