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Шарнин Виктор Афанасьевич
Шарнин Виктор Афанасьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1994
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шарнина (Глумова) Клавдия Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать:
Шарнина Клавдия Павловна
Смерть
1994
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