Шарнин Виктор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарнин Виктор Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Шарнина Клавдия Павловна

Смерть
1994
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