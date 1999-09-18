Шаталина (Зенковская) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти18.09.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Рождение ребёнка
04.11.1946
Отец ребёнка: Шаталин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1954
Дочь: Агапитова Таиса Ивановна
Отец ребёнка: Шаталин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1962
Дочь: Федотова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шаталин Иван Васильевич
Смерть
18.09.1999