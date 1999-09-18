Шаталина (Зенковская) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталина (Зенковская) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

18.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Зенковский Дмитрий Самуилович

Мать: Зенковская Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
04.11.1946

Сын: Шаталин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шаталин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1954

Дочь: Агапитова Таиса Ивановна

Отец ребёнка: Шаталин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1962

Дочь: Федотова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шаталин Иван Васильевич

Смерть
18.09.1999
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