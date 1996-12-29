Орлов Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Михаил Анатольевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.08.1912

Дата смерти

29.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1934
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1938 по 1956
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1956 по 1996
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.12.1996
Москва, город федерального значения Москва
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