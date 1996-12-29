Орлов Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1912
Дата смерти29.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1934
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1938 по 1956
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1956 по 1996
Смерть
29.12.1996