Абдулсалим Абдулнасыров
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Абдулнасыр Муртазин
Мать: Гульбустана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зульхамида Абдулсалимова
Мать ребёнка: Зульхуза
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бибифатима Абдулсалимова
Мать ребёнка: Зульхуза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зульхуза
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно