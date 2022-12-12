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Абдулсалим Абдулнасыров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Абдулнасыр Муртазин

Мать: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зульхамида Абдулсалимова

Мать ребёнка: Зульхуза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бибифатима Абдулсалимова

Мать ребёнка: Зульхуза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зульхуза

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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