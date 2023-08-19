Фомина Евдакия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Мария Егоровна
Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович
Смерть
Неизвестно