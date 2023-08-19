Фомина Евдакия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Евдакия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Мария Егоровна

Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Фомин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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