Васифа
Место рождения
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Мухаметгарей Гайнуллин
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мухаметгарей Гайнуллин
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фахринур Мухаметгарейовна
Отец ребёнка: Мухаметгарей Гайнуллин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно