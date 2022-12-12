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Васифа

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Миннигалий Мухаметгареев

Отец ребёнка: Мухаметгарей Гайнуллин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Габдулла Мухаметгареевич

Отец ребёнка: Мухаметгарей Гайнуллин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фахринур Мухаметгарейовна

Отец ребёнка: Мухаметгарей Гайнуллин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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