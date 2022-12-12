Гончаров Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1916
Дата смерти20.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Вера Ивановна
Смерть
20.04.1967