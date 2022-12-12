Гончаров Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Николай Петрович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

20.12.1916

Дата смерти

20.04.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Вера Ивановна

Смерть
20.04.1967
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