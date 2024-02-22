Кедрова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедрова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кедрова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кедрова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кедров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кедров Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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