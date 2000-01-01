Жуковская (Козлова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1967
Дочь: Зайцева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Степанова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
17.08.1978
Сын: Жуковский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович
Рождение ребёнка
17.08.1978
Сын: Жуковский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович