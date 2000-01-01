Жуковская (Козлова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская (Козлова) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1967

Дочь: Зайцева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Степанова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
17.08.1978

Сын: Жуковский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович

Рождение ребёнка
17.08.1978

Сын: Жуковский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Жуковский Иван Владимирович

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