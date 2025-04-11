Киселева Наталья Евгеньевна 19.10.1974 — найти родственников по фамилии на Familio

Киселева Наталья Евгеньевна

Автор
НК
Киселева Н.

женский, родилась 19.10.1974, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Киселев Евгений Владимирович02.01.1950 г.р.
Мать
Киселева Татьяна Серафимовна19.12.1950 г.р.
Дети
Сумбаева Анастасия Дмитриевна02.01.2005 г.р.
Бябина Татьяна Ивановна15.12.2009 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1974

Отец: Киселев Евгений Владимирович

Мать: Киселева Татьяна Серафимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
02.01.2005

Дочь: Сумбаева Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.12.2009

Дочь: Бябина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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