Киселева Наталья Евгеньевна
женский, родилась 19.10.1974, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецКиселев Евгений Владимирович02.01.1950 г.р.
МатьКиселева Татьяна Серафимовна19.12.1950 г.р.
Дети
Сумбаева Анастасия Дмитриевна02.01.2005 г.р.
Бябина Татьяна Ивановна15.12.2009 г.р.
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Рождение
19.10.1974
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.2005
Дочь: Сумбаева Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.12.2009
Дочь: Бябина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область