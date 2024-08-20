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Соломея Федоровна Соломония /Соломея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

11.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Прокопьева) Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Анфим Афонсьевич Ефим Ефим/Анфим Афонсьевич

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Прокопьева) Сигилитиния Афанасьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Прокопьева) Авросиния Афанасьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Прокопьев Савва (Саввелий) Афонсьевич

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.04.1862
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от старости

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