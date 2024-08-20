Соломея Федоровна Соломония /Соломея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти11.04.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Прокопьева) Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Анфим Афонсьевич Ефим Ефим/Анфим Афонсьевич
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Прокопьева) Сигилитиния Афанасьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Прокопьева) Авросиния Афанасьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Прокопьев Савва (Саввелий) Афонсьевич
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Михайлович
Смерть
11.04.1862
Причина смерти: от старости