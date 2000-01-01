Ермолаев Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1948

Дочь: Крюкова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Ермолаева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
?.10.1950

Сын: Ермолаев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ермолаева Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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