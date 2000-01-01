Ермолаев Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1948
Дочь: Крюкова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Ермолаева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1950
Сын: Ермолаев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ермолаева Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно