Дец (Солдак) Ольга Кирилловна 12.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Автор
БД
Дец Б.

женский, родилась 12.12.1923

умерла 08.06.2005

Мать
Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна1888 г.р.
Отец
Солдак Кирилл Федорович1882 г.р.
Дети
Дец Федор Владимирович28.04.1949 г.р.
Дец Леонид Владимирович27.01.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923

Отец: Солдак Кирилл Федорович

Мать: Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
28.04.1949

Сын: Дец Федор Владимирович

Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич

Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Дец Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Дец Нина Владимировна

Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич

Рождение ребёнка
10.10.1960

Сын: Дец Борис Владимирович

Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич

Сосновка, Пружанский район, Брестская область

Смерть
08.06.2005

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