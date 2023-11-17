Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
женский, родилась 12.12.1923
умерла 08.06.2005
МатьСолдак (Ганкевич) Александра Андреевна1888 г.р.
ОтецСолдак Кирилл Федорович1882 г.р.
Дети
Дец Федор Владимирович28.04.1949 г.р.
Дец Леонид Владимирович27.01.1951 г.р.Показать еще 2
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Рождение
12.12.1923
Рождение ребёнка
28.04.1949
Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич
Рождение ребёнка
27.01.1951
Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Дец Нина Владимировна
Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич
Рождение ребёнка
10.10.1960
Отец ребёнка: Дец Владимир Савельевич
Сосновка, Пружанский район, Брестская область
Смерть
08.06.2005