Захарова (Мартынова) Аграфена Антонова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
10.07.1883
Отец ребёнка: Захаров Петр Артемьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Захаров Петр Артемьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Захаров Петр Артемьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Петр Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
23.01.1878
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Смерть
Неизвестно