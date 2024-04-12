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Иванова Варвара Нефедовна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов (рекрут С 1854) Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фокина Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Егор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ромашин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Парамонович

Смерть
Неизвестно
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