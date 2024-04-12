Иванова Варвара Нефедовна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иванов (рекрут С 1854) Николай Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фокина Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иванов Егор Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Иванов Иван Парамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно