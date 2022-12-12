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Ленков Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Ленков Яков Андреев

Мать: Александра Михайлова

Бракосочетание
09.07.1897

Жена: Пелагея Корняева

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Корняева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленков Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Корняева

Смерть
Неизвестно
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