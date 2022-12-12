Ленков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Ленков Яков Андреев
Мать: Александра Михайлова
Бракосочетание
09.07.1897
Жена: Пелагея Корняева
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Корняева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ленков Иван Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Корняева
Смерть
Неизвестно