Марфа Иванова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Иванова

Место рождения

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Иван Уарович

Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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