Марфа Иванова
Место рожденияс. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомичев Иван Уарович
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
Неизвестно