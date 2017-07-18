Габдерашитова Гизденур Габдерашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти18.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Отец: Мавлявиев Габдерэшит
Мать: Ахметзянова Хөснеҗиһан
Рождение ребёнка
24.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гиниятуллин Ильгизар Сагитович
Баланны, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.07.2017