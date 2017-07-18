Габдерашитова Гизденур Габдерашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдерашитова Гизденур Габдерашитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

18.07.2017

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Мавлявиев Габдерэшит

Мать: Ахметзянова Хөснеҗиһан

Рождение ребёнка
24.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиниятуллин Ильгизар Сагитович

Баланны, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.07.2017
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