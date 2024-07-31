Погожев Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогожев Иван Терентьевич

Погожев Иван Терентьевич

Место рождения

Пелагиада

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Погожев Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погожева (Верёвкина) Наталья

Рождение ребёнка
17.04.1925

Сын: Погожев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Погожева (Верёвкина) Наталья

Смерть
12.05.1944
Инкерман, город Инкерман, Севастополь - город федерального значения

Мы используем куки для улучшения работы сайта.