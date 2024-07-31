Погожев Иван Терентьевич
Место рожденияПелагиада
Дата рождения1900
Дата смерти12.05.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Погожев Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1925
Сын: Погожев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Погожева (Верёвкина) Наталья
Смерть
12.05.1944
Инкерман, город Инкерман, Севастополь - город федерального значения