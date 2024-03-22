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Татьяна Матвеева

Место рождения

Березовка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Между 1811 и 1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1832

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Федотов Григорий Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Федотов Григорий Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Федотов Григорий Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Григорий Алексеев

Смерть
После 1850
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