Татьяна Матвеева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1811 и 1813
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1813
Рождение ребёнка
13.11.1832
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Федотов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Федотов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Федотов Григорий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850