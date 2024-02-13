Турусова Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова Пелагея Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1929

Дочь: Лужкова (Янкина) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Янкин Ефим

Рождение ребёнка
1931

Сын: Янкин Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Янкин Ефим

Рождение ребёнка
1941

Сын: Янкин Юрий Ефимович

Отец ребёнка: Янкин Ефим

Смерть
Неизвестно

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