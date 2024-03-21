Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Место рожденияРИ Читинская обл.Чернышевский р-н ст. Утан
Дата рождения19.06.1909
Дата смерти29.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
?.11.1931
Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
19.10.1933
Сын: Кожин Анатолий
Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Бусыгина (Кожина) Нина
Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
20.06.1938
Сын: Кожин Александр
Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
08.09.1940
Рождение ребёнка
28.06.1943
Дочь: Бобрукевич (Кожин) Галина
Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
09.05.1949
Сын: Кожин Николай
Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
10.03.1952
Рождение ребёнка
09.06.1953
Смерть
29.06.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно