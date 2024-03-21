Кожина (Кожина) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

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Место рождения

РИ Читинская обл.Чернышевский р-н ст. Утан

Дата рождения

19.06.1909

Дата смерти

29.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
?.11.1931

Сын: Кожин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
19.10.1933

Сын: Кожин Анатолий

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Бусыгина (Кожина) Нина

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
20.06.1938

Сын: Кожин Александр

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
08.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
28.06.1943

Дочь: Бобрукевич (Кожин) Галина

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
09.05.1949

Сын: Кожин Николай

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
10.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
09.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожин Иван Иосифович

Смерть
29.06.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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