Лебедева (Хомченко) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1936
Дата смерти25.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2011