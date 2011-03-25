Лебедева (Хомченко) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Хомченко) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1936

Дата смерти

25.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Павел Сергеевич

Смерть
25.03.2011
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