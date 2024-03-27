(Хасанова) Хабибзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Хисаметдин Мурадалиев №71-97
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.08.1835
Отец ребёнка: Хисаметдин Мурадалиев №71-97
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.03.1842
Отец ребёнка: Хисаметдин Мурадалиев №71-97
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии