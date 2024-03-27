(Хасанова) Хабибзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасанова) Хабибзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Фахретдин Хисаметдин Улы

Отец ребёнка: Хисаметдин Мурадалиев №71-97

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.08.1835

Сын: Хуснетдин Хисаметдин Улы

Отец ребёнка: Хисаметдин Мурадалиев №71-97

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.03.1842

Сын: Шамсетдин Хисаметдинов

Отец ребёнка: Хисаметдин Мурадалиев №71-97

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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