Батт - Кислицина Ксения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1992
Отец: Батт Юрий Александрович
Мать: Батт Татьяна Игоревна
Рождение ребёнка
23.12.2016
Сын: Кислицин Константин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.2019
Дочь: Кислицина Анастасия Алексадровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно