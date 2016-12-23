Батт - Кислицина Ксения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт - Кислицина Ксения Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1992

Отец: Батт Юрий Александрович

Мать: Батт Татьяна Игоревна

Рождение ребёнка
23.12.2016

Сын: Кислицин Константин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.10.2019

Дочь: Кислицина Анастасия Алексадровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицин Александр Андреевич

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