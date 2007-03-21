Егорова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1954
Рождение ребёнка
31.10.1974
Сын: Егоров Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
06.03.1976
Дочь: Коновалова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
03.08.1979
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
09.05.1984
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
19.09.1986
Дочь: Егорова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.08.1987
Сын: Егоров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
21.09.1994
Сын: Егоров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
05.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович