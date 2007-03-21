Егорова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1954

Отец: Ярков Иван Кондратьевич

Мать: Яркова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
31.10.1974

Сын: Егоров Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
06.03.1976

Дочь: Коновалова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
03.08.1979

Сын: Егоров Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.1984

Сын: Егоров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
19.09.1986

Дочь: Егорова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
28.08.1987

Сын: Егоров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
21.09.1994

Сын: Егоров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
05.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Владимирович

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