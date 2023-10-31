Бухтина (Панова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтина (Панова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1902

Дата смерти

19.05.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.05.1978
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