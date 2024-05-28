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Платов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1985

Отец: Платов Николай Павлович

Мать: Платова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна

Рождение ребёнка
05.05.2010

Дочь: Платова Софья Павловна

Мать ребёнка: Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна

Рождение ребёнка
05.05.2010

Дочь: Платова Мария Павловна

Мать ребёнка: Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна

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