Платов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1985
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1985
Отец: Платов Николай Павлович
Мать: Платова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.2010
Дочь: Платова Софья Павловна
Мать ребёнка: Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна
Рождение ребёнка
05.05.2010
Дочь: Платова Мария Павловна
Мать ребёнка: Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна