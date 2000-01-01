Сухова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Сухов Илья Семенович
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Сухов Лупп Семенович
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Ефкия Семеновна
Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно