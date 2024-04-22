Сушинин Прокопий Федоров
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Бракосочетание
09.04.1917 ст.
Жена: Афанасия Афанасьева
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 23, невесте 24. Поручители д. Шиднема Андрей Григорьев Меньков и крест. сын Иван Павлов Сушинин. По невесте д. Буброво крестьянин Яков Першин и д. Кобылино крест. сын Иван Афанасьев Сухарев.
Рождение ребёнка
11.03.1919
Сын: Сушинин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Афанасия Афанасьева
Смерть
Неизвестно