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Сушинин Прокопий Федоров

Место рождения

Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
09.04.1917 ст.

Жена: Афанасия Афанасьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 23, невесте 24. Поручители д. Шиднема Андрей Григорьев Меньков и крест. сын Иван Павлов Сушинин. По невесте д. Буброво крестьянин Яков Першин и д. Кобылино крест. сын Иван Афанасьев Сухарев.
Рождение ребёнка
11.03.1919

Сын: Сушинин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Афанасия Афанасьева

Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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