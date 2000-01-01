Яшков Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Яшков Максим Митрофанович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Яшков Максим Митрофанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Яшков Кондратий Максимович
Отец ребёнка: Яшков Максим Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно