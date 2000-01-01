Яшков Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшков Екатерина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Яшков Ефим Максимович

Отец ребёнка: Яшков Максим Митрофанович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Яшков Василий Максимович

Отец ребёнка: Яшков Максим Митрофанович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Яшков Кондратий Максимович

Отец ребёнка: Яшков Максим Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшков Максим Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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