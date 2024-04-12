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Шишелов Григорий Леонтьевич

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Место рождения

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

16.11.1909

Дата смерти

06.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1909

Отец: Шишелов Герасим Николаевич

Мать: Шишелова Анастасия Ивановна

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишелова Анна Артемьевна

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Ледкова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Шишелова Анна Артемьевна

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
06.06.1972
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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