Шишелов Григорий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1909
Дата смерти06.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1909
Рождение ребёнка
01.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишелова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Ледкова Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Шишелова Анна Артемьевна
Смерть
06.06.1972
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ