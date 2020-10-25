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Макарова Милана Ивановна
Макарова Милана Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2020
Пол
Женский
Отец
Макаров Иван Дмитриевич
1997 г.р.
Мать
Койнова Татьяна Дмитриевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2020
Отец:
Макаров Иван Дмитриевич
Мать:
Койнова Татьяна Дмитриевна
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