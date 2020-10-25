Макарова Милана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Милана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.2020

Пол

Женский

Отец

1997 г.р.

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2020

Отец: Макаров Иван Дмитриевич

Мать: Койнова Татьяна Дмитриевна

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