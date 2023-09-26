Качутин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качутин Феофан
Рождение ребёнка
18.02.1880
Дочь: Хлуднева Агафья
Мать ребёнка: Качутина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Качутина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качутин Николай
Мать ребёнка: Качутина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Качутина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качутина Надежда