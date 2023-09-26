Качутин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качутин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качутин Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1880

Дочь: Хлуднева Агафья

Мать ребёнка: Качутина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Качутина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качутин Николай

Мать ребёнка: Качутина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Качутина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качутина Надежда

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