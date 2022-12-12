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Дмитрюков Трофим Данилович

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Дмитрюков Даниил Васильевич

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дмитрюкова Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дмитрюкова Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дмитрюкова Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитрюков Яков Трофимович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрюкова Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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