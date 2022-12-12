Дмитрюков Трофим Данилович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Дмитрюков Даниил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дмитрюкова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дмитрюкова Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дмитрюкова Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитрюков Яков Трофимович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно