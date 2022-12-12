Киселев Степан Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Киселев Митрофан Гуров
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федора Степанова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно