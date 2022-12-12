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Киселев Степан Митрофанов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Киселев Митрофан Гуров

Мать: Варвара

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федора Степанова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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