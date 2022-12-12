Волохин Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.07.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.10.2014
Сын: Волохин Савелий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область