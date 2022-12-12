Волохин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волохин Андрей Владимирович

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Место рождения

Горбунки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1980

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Горбунки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.07.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Волохин Савелий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.2017

Сын: Волохин Илья Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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