Федоров Вадим Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Вадим Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?

Отец: Федоров Игорь Борисович

Мать: Скачилова Анастасия

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