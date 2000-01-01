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Федоров Вадим Игоревич
Федоров Вадим Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.?
Пол
Мужской
Отец
Федоров Игорь Борисович
1979 г.р.
Мать
Скачилова Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?
Отец:
Федоров Игорь Борисович
Мать:
Скачилова Анастасия
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